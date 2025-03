Infortunio per Posch, Gasperini perde un altro titolare: salta Juventus-Atalanta

Getty Images

Problemi di formazione anche in casa Atalanta a tre giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Il difensore nerazzurro è infatti alle prese con un problema fisico che lo costringerà a saltare il match contro i bianconeri.Arrivato a gennaio dal Bologna, Posch si è preso subito una maglia da titolare all'interno del pacchetto difensivo atalantino, alla luce dei tanti infortuni che hanno letteralmente falcidiato il reparto arretrato in dotazione a Gian Piero Gasperini.Questa volta è stato proprio il suo turno, con il difensore austriaco che, nella giornata di giovedì, si è sottoposto a controlli approfonditi in quel di Zingonia che hanno fornito un verdetto poco confortante e che costringerà la Dea a fare a meno del calciatore per la gara di Torino.

Infortunio Posch: c'è lesione, salta Juventus-Atalanta

Chi gioca in difesa contro la Juventus

Posch ha accusato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Un intoppo che lo costringerà ad uno stop piuttosto prolungato, quantificabile in diverse settimane. Il numero 2 nerazzurro, dunque, salterà i prossimi impegni ufficiali dell'Atalanta, tra cui proprio la sfida contro la Juve.Scelte pressoché obbligate per Gian Piero Gasperini per quanto riguarda il pacchetto difensivo in vista di Juventus-Atalanta. Al centro della difesa a tre giocherà Djimsiti con Kolasinac ad agire da braccetto di sinistra. Sul centro-destra, l'infortunio di Posch - che si aggiunge a quelli di Scalvini e Kossounou, potrebbe spianare la strada a Rafael Toloi o in alternativa all'abbassamento di Marten De Roon sulla linea difensiva. In tal caso, a centrocampo potrebbe toccare a Pasalic, o a Brescianini, affiancare Ederson.