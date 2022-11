Filtra ottimismo in casa Juve per quelli che sono i tempi di recupero di Paul. Il francese non ha disputato neanche un minuto in questa stagione e la speranza di tutto il popolo bianconero è quella di riaverlo subito alla ripresa del campionato, magari prima dello scontro diretto con il Napoli in programma il 10 gennaio.Al momento il Campione del Mondo in carica si trova a Miami dove sta svolgendo delle sedute particolari per tornare ad essere decisivo e dominante come lo era un tempo. Prima del rientro alla Continassa però, Pogba dovrà fare, doveper ulteriori accertamenti, forse quelli decisivi a capirne la reale entità.