Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex responsabile del settore medico dellaFabrizioha detto la sua sull'infortunio di Paul. Ecco le sue parole: "Il fatto che non si sia operato prima su consiglio del suo entourage va in disaccordo con la scienza medico-sportiva e i colleghi della Juve. Vero anche che non si può obbligare un atleta ad essere operato. Ha fatto la sua scelta, ma appena ha ricominciato a fare i primi movimenti blandi e ha sentito dolore e ha deciso per l'intervento. In base alla reazione del ginocchio ci vogliono almeno 6-8 settimane. Questo è il tempo previsto, non credo si correranno rischi".