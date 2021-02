Paul Pogba si ferma. Infortunio per la stella francese, che ha lasciato prima del tempo il campo durante la sfida contro l'Everton, pareggiata per 3-3 dal Manchester United a Old Trafford contro la squadra di Ancelotti. Il Polpo, com'è soprannominato dagli anni della Juventus (club che continua a sognare di poterlo riabbracciare un domani) è uscito zoppicando già nel primo tempo dopo aver sentito un fastidio alla coscia destra. Ha chiesto il cambio dopo aver giocato un pallone in avanti ed è stato sostituito da Fred.