Continua a filtrare ottimismo in casa Juve per quello che è il recupero della condizione fisica di Paul Pogba. Il francese sembra infatti essersi messo alle spalle il periodo peggiore e ora sta accelerando i tempi per farsi trovare pronto alla prima gara del nuovo anno contro l'Udinese. E' chiaro che le prime sedue di allenamento le svolgerà a parte per forzare il meno possibile.