Un primo tempo disastroso per la Juventus in quel di Firenze, almeno dal punto di vista fisico per i bianconeri: dopo aver perso il brasiliano, anche il bosniaco si è fermato al 44esimo della prima frazione. Uscito per un problema muscolare, anche il suo probabilmente alla coscia destra, lascia il posto a Bentancur.Seguono aggiornamenti