Non sembra essere nulla di grave il problema fisico che ha costretto Mirlem Pjanic ad uscire dal campo nel secondo tempo della sfida contro il Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mire non ha ancora fatto controlli più approfonditi e oggi alla ripresa degli allenamenti verrà rivalutato dallo staff ma la sensazione è che per Mire si tratti solo di una conclusione. Il fatto che poi si torni in campo tra una settimana fa ben sperare per il recupero al 100% contro la Fiorentina.