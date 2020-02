è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche dopo l'infortunio patito ieri contro il Brescia. Otto minuti in campo, al posto di Aaron Ramsey, ecco il bottino del bosniaco ieri, prima di trovarsi costretto a chiedere la sostituzione. Fastidio agli adduttori che, gli esami ora in corso, potranno dare qualche risposta in più. Ieri, nel post-partita, Sarri ha scongiurato il pericolo pubalgia, rimandando però ad oggi per ulteriori risposte. A rischio, quindi, resta la partita di Champions League contro il Lione, in programma in Francia per il 26 di febbraio. I tifosi incrociano le dita.