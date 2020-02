"Non lo sappiamo, in questo momento è un acciacco all'adduttore che dà falsi segnali. Va valutato domattina". L'ha definito così, Maurizio Sarri, il problema fisico che ha costretto Miralem Pjanic a rimanere in campo soltanto 7 minuti. Una scelta che ha fatto discutere, anche perché Miralem non era al massimo della forma e il mister chiaramente ne era al corrente. Appuntamento a domattna per capire l'entità del problema. Quel ch'è certo, comunque è che tra Spal, Lione e Inter, questi saranno giorni decisivi.