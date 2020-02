Sette minuti, ecco quanto è bastato a Miralem Pjanic per farsi male, ieri contro il Brescia. E pensare che Maurizio Sarri, dopo dieci partite consecutive in campo, aveva pensato ad una giornata di riposo per il bosniaco. Eppure, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha tentato ugualmente l'azzardo: ieri, infatti, ha deciso di buttarlo nella mischia, malgrado l'avversario non fosse proibitivo e la partita già indirizzata sull'1 a 0. Sarri, quindi, ha visto in Pjanic l'uomo giusto per cristallizzare il risultato, la mente che avrebbe saputo gestire i ritmi della partita senza comprometterla. Così, Pjanic si è scaldato in tutta fretta, è subentrato a Ramsey e si è fatto male poco dopo: oggi, gli esami strumentali, daranno qualche risposta in più.