, seppur fisicamente presente in quel di Roma, non era a disposizione dia causa di un problema muscolare che gli ha impedito di essere disponibile per la sfida che laha pareggiato all'Olimpico per 1-1. Un pareggio che consente ai bianconeri di rimanere a -1 dal quarto posto.Al posto di Perin, Tudor ha convocato Giovanni Daffara, portiere titolare della Next Gen, ma già a partire dai prossimi impegni il tecnico bianconero confida di poter contare nuovamente sull'estremo difensore ex Genoa.Il calciatore, nel frattempo, si è recato al Jmedical per sottoporsi agli esami approfonditi che fortunatamente hanno escluso problemi gravi. Il ritorno a pieno regime di Perin, infatti, potrebbe già avvenire nelle prossime gare.

Infortunio Perin: le condizioni

Quando torna Perin?

Gli approfondimenti del Jmedical hanno evidenziato, nel caso di Perin, un semplice affaticamento a carico del retto femorale. Un intoppo di entità contenuta che esclude problematiche più serie.Perin dovrebbe tornare a disposizione di Igor Tudor già per la gara contro il Lecce in programma sabato 12 aprile all'Allianz Stadium. In alternativa, il portiere tornerà tra i convocati la settimana successiva, quando nel giorno di Pasquetta la Juve farà visita al Parma.