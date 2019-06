Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana e salterà le prossime sfide degli azzurri, valide per le qualificazioni agli Europei del 2020, contro Grecia e Bosnia. Come riportato da Sky Sport, il duttile terzino della Juventus è stato costretto al forfait da un problema muscolare. Tanta sfortuna, dunque, per Spinazzola, che è stato protagonista di un ottimo finale di stagione con la maglia bianconera.