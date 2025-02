Infortunio per Renato Veiga in PSV-Juventus: cambio immediato, problema al polpaccio

Infortunio per Renato Veiga: le sue condizioni

Cosa si è fatto Renato Veiga

Cambiaso al posto di Renato Veiga

Inizia con brutte notizie il ritorno dei playoff di Champions per la Juventus visto che dopo pochi minuti Thiago Motta è costretto subito a fare un cambio. Non ce la fa infattia proseguire la gara e all'undicesimo minuto di gioco esce dal campo infortunato. Al posto del difensore portoghese è entrato Andrea Cambiaso.si è fatto male dopo aver provato ad anticipare il proprio avversario in mezzo al campo. Veiga si è toccato subito accasciandosi poi a terra e chiedendo immediatamente il cambio. Per il difensore si dovrebbe trattare di un problema di natura muscolare. Nelle prossime ore si capiranno l'entità del problema.Dalla prima diagnosi, come spiegato da Prime Video, per Veiga si tratta di un problema muscolare al polpaccio che sarà da valutare già nella giornata di domani.In panchina Thiago Motta non ha altri difensori centrali e per questo il tecnico ha deciso di schierare Cambiaso, che si è posizionato nel ruolo di terzino sinistro con lo spostamento di Kelly da difensore centrale. Cambiaso è dovuto entrare a freddo, senza potersi riscaldare.