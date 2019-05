Si ferma Blaise Matuidi. Conclusa la stagione con la maglia della Juventus, il centrocampista è impegnato in un paio di partite con la Nazionale francese, ma nell'amichevole contro la Bolivia non ci sarà. Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, dovrà rinunciare a lui a causa di un lieve dolore alla coscia, per cui ha lavorato a parte. A poco meno di tre giorni dalla partita, fissata per domenica sera alle ore 21, Matuidi è in forte dubbio.