Infortunio per Maldini: salta Juventus-Atalanta? I tempi di recupero

Getty Images

Maldini salta Juve-Atalanta? Quando torna l'attaccante dall'infortunio

Brutte notizie per l'che dovrà fare a meno del suo nuovo acquisto in attacco.infatti si è infortunato e dovrà restare fuori per diverse settimane. Ecco cosa filtra sui tempi di recupero e la sua presenza per il big match contro la Juventus, in programma il 9 marzo.Glli esami a cui si è sottoposto Maldini hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. L'ex Monza dovrebbe rimanere out per circa 20 giorni. Se i piani di recupero fossero confermati quindi, il giocatore potrebbe essere disponibile contro la Juventus. Da capire eventualmente se già pronto per giocare da titolare o solo in panchina.