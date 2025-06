Infortunio per Locatelli con l'Italia: esami già effettuati, le sue condizioni

AFP via Getty Images

Infortunio per Locatelli in Nazionale: le sue condizioni

La Nazionale italiana si prepara per la sfida contro la Norvegia in programma venerdì e pernon ci sono buone notizie. Si ferma infatti Manuelper un problema fisico. Il centrocampista dellaè tornato in Nazionale dopo le ultime esclusioni del commissario tecnico ma adesso dovrà gestire questo problema.Come riportato da Sky Sport,Il giocatore è stato visto infatti con una vistosa fasciatura all’altezza della caviglia destraQuesta mattina ha effettuatoe nelle prossime ore si capiranno meglio le sue condizioni e quanto dovrà eventualmente stare fuori. Inizialmente si era ipotizzato un problema al polpaccio ma invece l'infortunio è alla caviglia. L'Italia affronterà la Norvegia in una partita già decisiva per la qualificazione ai Mondiali e Locatelli è da considerare quindi in forte dubbio per quella partita. Da capire poi se potrà essere recuperato eventualmente per la gara successiva contro la Moldova, in programma lunedì 9.

Locatelli torna a Torino?

Una notizia che ovviamente interessa anche la Juventus considerando che la stagione dei bianconeri non è finita con il campionato ma proseguirà con il Mondiale per Clubper preparare la competizione prima della trasferta verso gli Stati Uniti che avverrà il 14 giugno. Alla Continassa adesso aspetteranno aggiornamenti sulle condizioni di Locatelli che a seconda dell'entità dell'infortunio potrebbe quindi anche rientrare a Torino.