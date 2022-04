Manuel Locatelli ad un minuto dall'inizio della gara contro l'Inter ha ricevuto un calcio in volto da Lautaro Martinez che ha alzato troppo la gamba. Il giocatore bianconero è rimasto a terra ed è stato fasciato alla testa. Stando a quanto viene riferito da Dazn però a 10 minuti dal calcio d'inizio l'azzurro si sarebbe rivolto a Massimiliano Allegri dicendo di non vederci bene. Per questo motivo è stato mandato a scaldarsi Arthur. Si monitoreranno le condizioni di Locatelli.