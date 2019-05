Una stagione maledetta dal punto di vista degli infortuni si conclude con un altro k.o. in casa Juventus. Al 56' del match contro la Sampdoria, Emre Can ha lasciato il campo zoppicando: problema alla caviglia destra per il centrocampista tedesco, che dopo un contrasto si è accasciato a terra. Dopo un breve confronto con lo staff medico, Max Allegri ha deciso di inserire Manolo Portanova al posto dell'ex Liverpool. La stagione di Emre Can si conclude così, con un nuovo problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore: ai tanti infortunati di questa seconda parte di stagione va aggiunto anche il suo nome.