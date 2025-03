Infortunio per Dybala, lungo stop: salta Roma-Juventus?

Redazione Calciomercato

Infortunio Dybala: l'esito degli esami

Non solo belle notizie per la Roma dal week end di Serie A. Se infatti i giallorossi vincendo con il Cagliari in casa si sono avvicinati ancora di più alla zona Champions, che ora dista solo quattro punti viste le sconfitte della Juventus e della Lazio. Per Claudio Ranieri però appunto anche una novità sulle condizioni diche non farà piacere al tecnico e alla squadra. L'argentino infatti si è infortunato e dovrà fermarsi per un po'.Dybala non era partito titolare; subentrato nel secondo tempo è stato costretto dopo 10 minuti a dare forfait uscendo zoppicando e fermandosi in lacrime in panchina. In giornata ha svolto gli esami che hanno evidenziato l'entità del problema muscolare. E non sono buone notizie.

Dybala salta la Juventus?

Un infortunio che non consente al giocatore di rispondere alla chiamata dell'Argentina ma che soprattutto lo terrà fuori per alcune partite di campionato. Dybala infatti si dovrà fermare per almeno un mese. Il calendario della Roma prevede dopo la sosta la sfida contro il Lecce e poi quella con la Juventus allo Stadio Olimpico (6 aprile). Improbabile quindi che il giocatore possa essere a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra; un match che può essere anche molto importante in chiave qualificazioni alle coppe europee.