Infortunio per Dybala al ginocchio: esce contro il Porto, le sue condizioni

Getty Images

Infortunio Dybala in Porto-Roma: cosa si è fatto

Brutte notizie per Pauloimpegnata nell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto. L'argentino, schierato titolare da Claudio Ranieri, è stato costretto ad uscire durante il primo tempo della partita per un problema fisico. Dybala si è accasciato a terra, chiedendo l'intervento dello staff medico. Dopo qualche istante però è stato deciso di cambiarlo perché non in grado di proseguire.Dybala è stato sostituito al minuto 40' del primo tempo di Porto-Roma. Al suo posto è entrato Baldanzi a supporto del centravanti, Dovbyk. Per l'ex giocatore della Juventus si tratta di un problema al ginocchio, causato da un duro colpo subito durante la partita. Dybala ha provato a rimanere in campo ma poi ha chiesto il cambio.

I tempi di recupero per Dybala

Nelle prossime ore si capiranno le condizioni di Dybala che comunque è da considerare ovviamente in dubbio per la prossima partita contro il Parma. Si tratta di una botta e questo può far sperare in uno stop non lungo per l'argentino, che negli ultimi anni ha dovuto convivere con tanti infortuni che hanno condizionato le sue stagioni. Quest'anno Paulo è riuscito comunque ad avere più continuità. In totale infatti ha già realizzato 29 presenze com sei goal e tre assist.