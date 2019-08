La partita di Douglas Costa si è conclusa al 71', dopo che il brasiliano è stato costretto al cambio per colpa dei crampi. L'infortunio non sembra essere preoccupante, visto che la diagnosi arriva dallo stesso giocatore che, chiedendo la sostituzione, ha fatto sapere alla panchina l'entità del problema. Al suo posto, Martusciello ha messo in campo Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, si teme una distorsione alla caviglia, vista la fasciatura applicata non appena ha raggiunto i compagni in panchina.