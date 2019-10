Federico Bernardeschi ha preso il posto di Federico Chiesa nel corso del primo tempo di Italia-Grecia, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Il talento classe '97 della Fiorentina ha subito un risentimento muscolare, che lo ha costretto al cambio anticipato, in favore del numero 10 azzurro. Ora sono dunque due i protagonisti della Juventus in campo, oltre al difensore e capitano Leonardo Bonucci.