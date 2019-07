Giorgio Chiellini può saltare la tournée in Asia con la Juventus. I bianconeri sono in partenza nel pomeriggio di domani verso Singapore, dove affrontano il Tottenham in amichevole domenica alle ore 13.30, nella partita d'esordio con Maurizio Sarri in panchina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il capitano bianconero potrebbe non far parte dei convocati di domani: Chiellini ha infatti avvertito un fastidio al polpaccio sinistro e potrebbe quindi restare a Torino per recuperare al meglio.



BLOCCATO DEMIRAL - Per Chiellini potrebbe trattarsi del riacutizzarsi dell'annoso problema al polpaccio sinistro che ormai lo tormenta da diverse stagioni. Ecco perché la Juventus avrebbe bloccato la cessione di Merih Demiral, arrivato dal Sassuolo per 18 milioni di euro soltanto qualche giorno fa e già nel mirino del Milan sul mercato. Il turco è l'unico marcatore puro presente in rosa, oltre al capitano bianconero, e sarebbe quindi essenziale nella rosa di Maurizio Sarri.