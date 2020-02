Messaggio di speranza. E di affetto. Mattia Perin saluta Pavoletti, amico di tante battaglie al Genoa, e gli dà forza dopo la rottura del crociato già operato in questi mesi. "Guardare gli altri giocare fa soffrire, mentre tu passi giornate a fare gambe tese e rinforzo, visite e piscina e il pallone nei primi mesi è solo un miraggio. Poi un giorno ti accorgi che è solo un nuovo piccolo ostacolo, che capita nella vita di tutti noi, un ostacolo che ti permetterà di diventare ancora più forte di ciò che già sei. Sentirai ancor di più il fuoco ardere dentro di te - le sue parole -. So perfettamente quello che stai pensando, so perfettamente quello che stai vivendo…ma so perfettamente che sei un guerriero che nella vita calcistica si è guadagnato tutto sul campo, con una ferocia che poche volte ho riscontrato nel mondo del calcio. Sono certo che con la stessa ferocia supererai questo nuovo piccolo ostacolo che si è posto tra te e i tuoi sogni. E presto torneremo a cantare prendi il palo o la traversa facci un gol, facci un gol…butta giù la porta butta giù la porta PAVO GOL! Ti voglio bene amico". Da segnalare anche il like di Chiellini, altro reduce da un brutto infortunio al ginocchio.