I tifosi del Napoli sono stati scossi questa mattina dall'infortunio di Victor Osimhen, il quale salterà sicuramente il big match di questo turno di campionato contro il Milan. Ma quella contro i rossoneri potrebbe non essere l'unica sfida di cartello a cui il nigeriano rischierebbe di non partecipare. I tempi di recupero, infatti, sono stimati tra i 15 e i 20 giorni e se consideriamo che il 23 aprile ci sarà il faccia a faccia contro la Juve, non è da escludere che Osimhen possa seguirlo dalla tribuna.