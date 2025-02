Infortunio Nicolò Savona, domani le visite: cosa filtra sulle sue condizioni

AFP via Getty Images



Infortunio Nicolò Savona, quando farà gli esami?

Come cambia la difesa della Juventus senza Savona?



Nicolò Savona, i numeri in questa Serie A

Partite giocate: 22

Da titolare: 16

Minuti a partita: 64'

Goal: 2

Un goal ogni 705 minuti

Assist: 1

Tocchi a partita: 50.3

Precisione: 92%

Rete inviolata: 2

Nicolòoggi non è stato convocato per la sfida tra la Juventus ed il Cagliari in programma alle ore 20.45 alla Unipol Domus Arena del capoluogo sardo. Il difensore classe 2003 infatti nelle scorse settimane era stato alle prese con una pubalgia che gli aveva dato noia ma non gli aveva impedito di giocare. Nel corso dell'allenamento di ieri di rifinitura il difensore che è stato promosso dalla Juventus Next Gen, ha rimediato un problema di natura muscolare.Il difensore infatti non è stato convocato per la sfida di oggi a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra rimediato nel pomeriggio di ieri.sono previsti gli esami al JMedical per valutare le condizioni del difensore e stabilirne i tempi di recupero. Oltre che ovviamente la gravità dell'infortunio rimediato.La Juventus questa sera avrà quindi le scelte quasi obbligate per quanto concerne il reparto difensivo. Infatti, indisponibili oltre a Savona anche Gleison Bremer, Juan Cabal e Renato Veiga. Quindi sulle corsie dovrebbero agire Andrea Cambiaso e Timothy Weah ormai perfettamente riadattato al ruolo di terzino. In mezzo Federico Gatti e Lloyd Kelly.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui