Brutte notizie per la Juve, la quale è stata costretta ad aggiungere un altro giocatore all'infermeria del J Medical nella giornata di oggi. Lo stop di Fabio Miretti avvenuto in Nazionale infatti, hanno costretto il classe 2003 a fare rientro a Torino anzitempo. E' a rischio la sua presenza per la sfida contro il Bologna, per il quale Allegri tenta di recuperare Locatelli e Rabiot, dove uno dei due quasi sicuramente scenderà in campo dal primo minuto.