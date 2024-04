Non sarà domani della gara il centravanti polacco della Juventus Arek. Vecchia Signora che scenderà in campo domani alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina. In conferenza stampa oggi Massimiliano Allegri ha svelato i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le sue parole:"Milik domani unico assente. Quando torna? 15-20 giorni potrà essere a posto. Sta lavorando, differenziato, non ha fatto ancora nulla con la squadra. Speriamo di riaverlo quanto prima".