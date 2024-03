Prima della partita contro il Genoa, nel corso di una seduta di allenamento, il centravanti polacco della Juventus Arekha rimediato un infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra che l'ha costretto a dare forfait per la gara dello Stadium contro i liguri. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto alla Continassa per proseguire le cure dall'infortunio muscolare. L'obiettivo di Massimiliano Allegri sarebbe quello di riaverlo a disposizione per il derby del prossimo. Ricordiamo solo che all'andata Arek aveva segnato al Torino.