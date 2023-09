Lionelha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Lionel. Le sue parole:"Ha chiesto lui il cambio, altrimenti non lo avrei tolto, è ovvio. Valuteremo in seguito il problema ma ha chiesto lui il cambio. Faremo subito degli accertamenti e capiremo se potrà giocare a La Paz. Se non starà bene, vedremo cosa fare".