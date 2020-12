"Corsa contro il tempo per schierarlo contro la Juve in Supercoppa". Il Mattino, in edicola questa mattina, torna sull'infortunio di Dries Mertens, su quel trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale che l'ha visto uscire anzitempo dalla gara contro l'Inter. Dovrà fare tre settimane di riposo assoluto e poi riabilitazione: una corsa contro il tempo per giocare la finale di Supercoppa contro la Juventus, a Reggio Emilia, il 22 gennaio.