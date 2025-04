AFP via Getty Images

Infortunio McKennie, quando può tornare?

2 ore fa



Nel corso della sfida contro il Lecce la Juventus ha dovuto sostituire per infortunio il centrocampista americano Weston McKennie. Nel corso della mattinata di ieri i giocatore ha sostenuto gli esami strumentali presso il JMedical e non hanno evidenziato lesioni di natura muscolare, soltanto affaticamento.



Weston ora svolgerà del lavoro differenziato specifico per qualche giorno ma la volontà è quella di averlo a disposizione per la sfida contro il Parma in programma lunedì sera al Tardini. Anche se potrebbe partire comunque dalla panchina.