Thomas Tuchel è stato piuttosto chiaro. L'allenatore del Psg ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante francese, che nella finale di Coppa di Francia con il St. Etienne ha rimediato una lesione al legamento esterno della caviglia. Poche le speranze in vista della Champions: "Recuperare Mbappé per l'Atalanta? Ho ancora una speranza, ma è molto flebile. Si sta curando da solo, ogni ora che passa può essere importante anche se per vederlo in campo con l'Atalanta ci vorrebbe un miracolo".