Infortunio Mbangula, spunta la data del rientro

2 ore fa



La Juventus sta preparando la trasferta di Parma che li vedrà impegnati domani sera alle ore 18:30 al Tardini. Sfida che, come noto, si sarebbe dovuta giocare ieri ma poi è stata rinviata per la scomparsa del Pontefice. Chi è fermo ai box è Samuel Mbangula, esterno della Juventus che ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra.



Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport l'esterno belga avrebbe messo nel mirino il rientro in campo per la sfida di campionato di domenica all'Allianz Stadium contro il Monza.