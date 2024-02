Mattia, terzino milanese della Juventus, è fermo ai box da parecchio tempo a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Nella giornata di ieri il giocatore della Juventus ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo squadra al JTC della Continassa agli ordini di Max Allegri. Stando a quanto riferisce SkySport l'infortunio per il giocatore è ormai alle spalle, l'obiettivo della Vecchia Signora sarebbe quello di averlo a disposizione già per la gara di campionato contro il Frosinone in programma il prossimo 25 febbraio. I prossimi giorni saranno decisivi per le condizioni del giocatore.