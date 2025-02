Infortunio Marcus Thuram, la prima diagnosi dopo l'infortunio. Juve a rischio?

Al minuto 28 della sfida tra Inter e Fiorentina che si è giocata a San Siro è stato costretto al cambio l'attaccante nerazzurro Marcus. Fratello tra l'altro del centrocampista della Juventus Khephren Thuram. Il nerazzurro ha riportato un problema alla caviglia sinistra. Questo è quello che dice la prima diagnosi. Poi verrà sottoposto ad ulteriori esami e si capirà se ci sarà o meno per la sfida di domenica sera contro la Juventus. Al momento non è dato sapere se sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il derby d'Italia oppure no.