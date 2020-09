Il Napoli dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne per la partita di domenica sera contro la Juventus. Gattuso ha invece ricevuto buone notizie da Kostas Manolas, anche lui uscito anzi tempo contro il Genoa. Al rientro in campo per il secondo tempo, infatti, il difensore greco è rimasto negli spogliatoi. Per lui un problema alla schiena. Ma tutto sembra essere rientrato senza intoppi e ci sarà nell'importantissima sfida di Torino contro la Juventus tra sei giorni.