Infortunio Locatelli: salta il Mondiale per Club?

Getty Images

Locatelli salta il Mondiale per Club?

Manuel Locatelli è costretto a fermarsi per un problema fisico: il centrocampista della Juventus, impegnato con l'Italia, ha subito un infortunio alla caviglia destra. Locatelli ha effettuato una risonanza magnetica per capire meglio l'entità del problema. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è rientrato a Coverciano con una vistosa fasciatura e zoppicando. Le prossime ore serviranno per capire se il centrocampista sarà recuperabile per la sfida di lunedì 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldova o se dovrà tornare a casa.

Locatelli come gli altri giocatori della Juventus sarà però anche impegnato al Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno. L'esordio dei bianconeri è previsto per il 19 giugno. In attesa delle prossime valutazioni, al momento il giocatore non dovrebbe essere a rischio per la competizione che si disputerà negli Stati Uniti considerando che ci sono ancora oltre due settimane di tempo prima del debutto dei bianconeri.