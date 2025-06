2025 Getty Images

Infortunio Locatelli, come sta dopo il primo allenamento negli Stati Uniti

28 minuti fa



La Juventus prepara già negli Stati Uniti la prima partita del Mondiale per Club in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 3 di notte contro l'Al-Ain. Oggi primo allenamento agli ordini di Igor Tudor e prime novità,



Nella giornata di oggi Manuel Locatelli ha svolto un allenamento parzialmente insieme al gruppo squadra, ancora alle prese col recupero dal trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato in Nazionale. Il capitano bianconero resta in dubbio per la partita inaugurale della competizione, da valutare verso le successive gare del Mondiale per Club.