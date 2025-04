Infortunio Lewandowski, tegola per il Barcellona: salterà l'Inter

Getty Images

Infortunio Lewandowski: c'è lesione, salta l'Inter

Brutte notizie per il Barcellona che perde per infortunio Robert Lewandowski. L'attaccante polacco si è fatto male nel finale di partita contro il Celta Vigo ed è stato costretto a lasciare il campo. In giornata il club ha effettuato gli esami strumentali al giocatore che hanno confermato la presenza di una lesione.Questo il comunicato del Barcellona sul problema del centravanti: "Gli accertamenti effettuati questa mattina hanno confermato la lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra di Robert Lewandowski. Il suo ritorno nel gruppo dipenderà dai suoi progressi".

Lewandowski salterà la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid ma non ci sarà neanche per la partita di andata contro l'Inter, valida per la semifinale di Champions League. Molto probabilmente rimarrà fuori anche per il ritorno. Un'assenza quindi molto pesante per Flick che perde il suo centravanti.