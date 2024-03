La Serie A registra un'altra "vittima" proveniente direttamente dalla pausa internazionale, e stavolta si tratta di un vero e proprio pilastro del campionato nonché un grande obiettivo di mercato della. Teunha riportato un infortunio durante la sfida amichevole dell'Olanda contro la Scozia, e sarà costretto a saltare il prossimo impegno degli Oranje. Al momento non sono ancora chiare le sue condizioni fisiche e quanto possano influire sulle sue future prestazioni in campo.IL COMUNICATO - “Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania.”