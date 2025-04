Infortunio Koopmeiners in Juventus-Lecce: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Infortunio Koopmeiners in Juventus-Lecce

Una serata positiva per Tcontro il Lecce ma macchiata dal problema fisico che lo ha costretto ad uscire. Il centrocampista olandese infatti ha segnato il goal dell'1-0 dopo pochissimi secondi dal calcio d'inizio riuscendosi quindi a sbloccare dopo mesi complicati e la panchina della gara precedente contro la Roma. Al minuto 67 però Koopmeiners è stato sostituito dopo aver riscontrato un fastidio fisico.In particolare, il giocatore della Juventus ha accusato un fastidio al tendine di Achille della gamba destra. Nessun problema muscolare quindi ma un problema al tendine che comunque non preoccupa in casa bianconera.

Quando torna Koopmeiners?

Koopmeiners è già stato valutato e non sono stati riscontrati problemi gravi per il giocatore che ha svolto terapie. Nei prossimi giorni svolgerà un lavoro differenziato prima di rientrare a disposizione di Tudor. Koopmeiners quindi può tornare già per la prossima partita della Juve, in programma lunedì a Parma.