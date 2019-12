L'infortunio di Sami Khedira non lascia al sicuro la Juventus. Il tedesco rientrerà tra febbraio e marzo e Sarri si sta facendo domande sulla sua tenuta a lungo termine dopo l'infortunio. Il tedesco potrebbe essere tagliato dalla lista Champions ma solo nel caso in cui a centrocampo arrivi un rinforzo. In questo senso i bianconeri stanno trattando lo scambio tra Emre Can e Leandro Paredes e proprio l'argentino potrebbe soffiare il posto a Khedira.