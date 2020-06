Sami Khedira si è fermato prima della finale di coppa Italia tra Juventus e Napoli. Come riporta Tuttosport il problema del tedesco è all'adduttore destro. Oggi, dopo il rientro della squadra da Torino, il tedesco si recherà al J Medical per le visite mediche e per capire i tempi di recupero dell'ex centrocampista del Real Madrid che era tornato in campo nella semifinale di ritorno contro il Milan dopo quasi sette mesi di inattività. L'ultima sua presenza in campo risaliva al 26 novembre nella sfida tra Juve e Atletico Madrid.