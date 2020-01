Sami Khedira è pronto a tornare in campo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista tedesco tornerà ad essere nuovamente a disposizione tra circa 20 giorni. Giusto in tempo per l'inizio degli ottavi di finale di Champions League. Khedira sarà regolarmente inserito nella lista Champions nonostante l'infortunio e il successivo intervento chirurgico al ginocchio risalente allo scorso 4 dicembre. Sarri lo aspetta visto che lo ritiene uno dei perni della zone mediana del campo.