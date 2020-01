Sami Khedira si è operato al ginocchio lo scorso 4 dicembre e ieri è tornato a correre in campo per la prima volta. Una breve sgambata alla Continassa in vista del recupero totale per il quale ci vorranno almeno altri due mesi. Il recupero di Sami, però, procede senza intoppi. A fine gennaio ci sarà un test decisivo con lo staff medico della Juve per capire le sue condizioni in vista dell'ultima parte di stagione. A seconda dei risultati, infatti, si saprà se Sami sarà inserito in lista Champions oppure no.