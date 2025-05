Getty Images

Infortunio Kelly, può tornare in Juventus-Udinese?

56 minuti fa



La Juventus è scesa in campo in mattinata al JTC della Continassa per iniziare a preparare la partita in programma domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium dopo i due giorni liberi concessi dal tecnico Igor Tudor. Qualche novità dall'infermeria in particolare su Lloyd Kelly.



Il difensore ha proseguito con il lavoro differenziato oggi al JTC. Kelly ha saltato le gare con Bologna e Lazio per una lesione di basso grado al bicipite femorale e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani.