Infortunio Kelly, può tornare contro l'Udinese? Le ultime

un' ora fa



La Juventus deve fronteggiare l'emergenza per la prossima sfida di campionato che sarà in programma domenica sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Il tecnico Igor Tudor spera per lo meno di recuperare qualcuno dei giocatori infortunati.



Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport uno potrebbe essere Lloyd Kelly. Decisivi per quanto riguarda il difensore saranno i provini di domani e di venerdì. La volontà è di un recupero almeno per la panchina per la sfida dello Stadium.