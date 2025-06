Infortunio Jonathan David, la diagnosi

L’eliminazione del Canada ai quarti di finale della Gold Cup ha lasciato strascichi non solo sportivi, ma anche fisici. A preoccupare maggiormente era l’infortunio occorso a Jonathan David, attaccante seguito con grande interesse dalla Juventus. Il centravanti, protagonista del momentaneo vantaggio canadese, ha infatti lasciato il campo nei minuti finali del match, accompagnato dallo staff medico dopo aver provato a stringere i denti per tutta la ripresa.Durante il secondo tempo, David è stato costretto a fermarsi più volte per ricevere cure a bordo campo. Nonostante gli sforzi per restare in campo fino alla fine, si è dovuto arrendere proprio allo scadere, non partecipando così alla decisiva serie di calci di rigore. Le immagini della sua uscita avevano alimentato il timore di un possibile infortunio muscolare, un’eventualità che avrebbe potuto rallentare le trattative con la Juventus.

Tuttavia, al termine dell’incontro, è stato lo stesso David a rassicurare tutti: “Solo crampi, nulla di grave”, ha dichiarato il giocatore. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo alla Juve, pronta ad accelerare per chiudere l’accordo con l’ex Lille e rinforzare così il reparto offensivo di Tudor.