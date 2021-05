La stagione di Zlatan Ibrahimovic si ferma qui. La distorsione al ginocchio rimediata contro la Juve lo mette fuori causa per il resto del campionato. Un recupero per Bergamo, ultima giornata, sarebbe miracoloso, ma meglio non rischiare. Zlatan aspetta la convocazione della Svezia per gli Europei, che non sono a rischio. Infatti la prima partita della Svezia è in programma il 14 giugno contro la Spagna a Siviglia.